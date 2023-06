Unwetter „Lambert“ zieht ohne große Schäden am Norden vorbei

Viel Regen, aber wenig Einsätze: Das berichten am Freitagmorgen die Polizeistellen und Feuerwehren in Hamburg und Schleswig-Holstein. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Wetterwarnungen für viele Regionen in Norddeutschland ausgesprochen. Der vorhergesagte heftige Starkregen richtete aber nicht so viel Schaden an, wie mancherorts befürchtet. Laut Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Hamburg gab es in der Hansestadt in der Nacht zu Freitag 31 Wassereinsätze. „Das war aber nichts Weltbewegendes“, so der Sprecher. Es habe sich größtenteils um das Freimachen von Wasserabläufen gehandelt. Auch die Feuerwehr Elmshorn bestätigt die ruhige Lage in der Nacht. „Wir hatten einen Ast auf der Straße, aber der war schon weg, als die Feuerwehr ankam.“