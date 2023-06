Sea Devils: Rückkehr ins Stadion Hoheluft nur unter Auflagen

Zwei Wochen nach der Football-Party vor der Rekordkulisse von 32 500 Zuschauern im Volksparkstadion gegen Rhein Fire kehren die Hamburg Sea Devils mit Problemen in ihre übliche Spielstätte zurück. In der vierten Partie der European League of Football empfangen die Hanseaten am Sonntag (16.25 Uhr) im Stadion Hoheluft die Berlin Thunder. Die sonst übliche Geräuschkulisse trotz der maximal 5000 Zuschauer in der Arena habe bereits in der vergangenen Saison zu Problemen mit Anwohnern geführt, erklärte Max Paatz, General Manager der Sea Devils, am Donnerstag und ergänzte: „Wir haben erfahren, dass die Stadt uns Auflagen erteilt hat.“