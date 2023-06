Hamburg Towers: Childs wechselt nach Japan

Die Veolia Towers Hamburg verlieren mit Yoeli Childs einen weiteren Leistungsträger der abgelaufenen Saison. Childs verlässt den Basketball-Bundesligisten und steht in Zukunft für die Saga Ballooners in Japan auf dem Parkett. Das gaben die Hanseaten am Donnerstag bekannt. Für die Towers absolvierte der US-Amerikaner in der vergangenen Spielzeit insgesamt 48 Pflichtspiele und glänzte dabei vor allem bei den Rebounds. So belegte Childs im Eurocup in dieser Statistik sogar den zweiten Platz unter allen Profis. Am vergangenen Mittwoch hatten die Hanseaten bereits den Abschied von Forward Anthony Polite mitgeteilt, der sich dem spanischen Erstligisten CB Breogan angeschlossen hat.