Elektrische Lagerkräne im Hafen in Betrieb genommen

Der Hafenlogistikkonzern HHLA hat am Hamburger Containerterminal Burchardkai (CTB) vier mit Ökostrom betriebene elektrische Lagerkräne in Betrieb genommen. „Dieses Projekt spart jährlich knapp fünfeinhalb Millionen Liter Diesel und gut 11.000 Tonnen CO2 ein“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Donnerstag. Darüber hinaus seien die elektrifizierten Lagerkräne deutlich leiser und es würden erhebliche Menge Ruß-, Feinstaub- und Stickstoffemissionen vermieden. „Das verbessert die Lebensqualität der Hamburgerinnen und Hamburgern unmittelbar, vor allem in Hafennähe“, sagte Kerstan.