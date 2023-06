HSV-Verteidiger Montero kehrt nach Istanbul zurück

Der ausgeliehene Innenverteidiger Francisco Montero vom Hamburger SV kehrt wie vorgesehen zurück zum türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Der 24-Jährige war im Winter auf Leihbasis gekommen, um die Kaderlücke auf der Position zu füllen. Dies gelang dem ehemaligen spanischen U21-Nationalspieler allerdings nicht. In mehreren Partien unterliefen Montero schwere Fehler, sodass Trainer Tim Walter nur in vier Zweitliga-Begegnungen auf ihn setzte. In den Spielen beim Karlsruher SC (2:4) und Fortuna Düsseldorf (2:2) kassierte Montero obendrein Gelb-Rot und war jeweils eine Partie gesperrt.