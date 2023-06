U1 wegen Brückenarbeiten am Wochenende eingeschränkt

Wegen Brückenarbeiten an der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt fahren die Züge auf der Hamburger U-Bahn-Linie 1 am kommenden Wochenende nicht zwischen den Haltestellen Farmsen und Wandsbek-Markt. Wie die Hochbahn mitteilte, werden an der Doppelhaltestelle, an der auch die Linie U3 fährt, zwei Brücken erneuert. Es sind beide Fahrtrichtungen betroffen.