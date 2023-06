Schwarz übernimmt Vorsitz der Europaministerkonferenz

Nach einem Jahr Aufbauarbeit im neuen Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz übernimmt Minister Werner Schwarz am 1. Juli für Schleswig-Holstein den Vorsitz der Europaministerkonferenz. „Als Vorsitzender möchte ich bei der Konferenz Themen in den Fokus rücken, die für uns in Schleswig-Holstein von besonderem Interesse sind - allen voran die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Dänemark und die Kooperation im Ostseeraum“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.