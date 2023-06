Glatzel über HSV: „Glücklichste Zeit meiner Karriere“

Trotz des verpassten Bundesliga-Aufstiegs bleibt Torjäger Robert Glatzel voller Überzeugung beim Hamburger SV. „Was ich beim HSV habe, ist mir mehr wert, als mehr Geld in der Bundesliga zu verdienen“, sagte der 29-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Ich bin seit zwei Jahren beim HSV und erlebe hier - auch wenn es zweimal mit dem Aufstieg nicht geklappt hat - die mit Abstand glücklichste Zeit meiner bisherigen Karriere. Ich habe mich in einem Verein noch nie so wohlgefühlt wie beim HSV.“