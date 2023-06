Mehr Gäste und Übernachtungen in Hamburg

Die Zahl der Gaste und Übernachtungen in Hamburg ist im April im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Die Zahl der Gäste nahm um 8,0 Prozent auf 665.000 zu und die Zahl der Übernachtungen um 8,4 Prozent auf 1,499 Millionen, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Der überwiegende Teil der Übernachtungen wurde mit 1,185 Millionen Nächten (plus 4,6 Prozent) von Gästen aus Deutschland gebucht. Ausländische Besucher und Besucherinnen buchten 314.000 Nächte (plus 25,7 Prozent).