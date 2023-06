Anna Loos hat Bootsführerschein in Hamburg gemacht

Hamburg/Berlin. Schauspielerin und Sängerin Anna Loos (52, „Helen Dorn“) hat vor einiger Zeit ihren Bootsführerschein in Hamburg gemacht. „Ich bin jetzt Skipper. Ich darf jetzt Motorboote auf See und Binnengewässern fahren. Ich könnte jetzt auch die Aida steuern, aber ich darf kein Geld dafür nehmen“, sagte Loos dem Podcast „Feel Hamburg“ des Radiosenders NDR 90,3. Die mit ihrer Familie in Berlin lebende Künstlerin ist in Hamburg erwachsen geworden, ging auf ein Gymnasium in Wedel. Auch jetzt ist sie noch immer regelmäßig und gern in der Hansestadt, unter anderem für die „Helen Dorn“-Dreharbeiten. Loos ist mit Schauspieler Jan Josef Liefers (58, „Tatort“) verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.

