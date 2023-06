Zahl der Hochzeiten weiter auf historischem Tiefstand

Dass in der Corona-Zeit weniger geheiratet wurde, scheint logisch. Doch in 2022 waren die Regeln wieder deutlich gelockert. In Hamburg wurden dennoch nicht mehr Ehen geschlossen. Im Gegenteil.

Hamburg (dpa/lno). Heiraten scheint noch immer nicht wieder in Mode gekommen sein: Wie bereits im Jahr zuvor haben in Hamburg auch 2022 so wenige Menschen geheiratet wie noch nie zuvor. Insgesamt seien 4323 Ehen geschlossen worden, teilte das Statistikamt Nord am Montag in Hamburg mit. Das sind noch einmal 366 Hochzeiten weniger als 2021. Die meisten Ehenschließungen gab es den Angaben zufolge im September (473). Der Januar war als Hochzeitsmonat dagegen am wenigsten beliebt, da gaben sich nur 276 Paare das Ja-Wort. Die Statistik zu den Eheschließungen in Hamburg wird seit 1938 geführt.

Wo geheiratet wird, da wird auch geschieden. Auch hier sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen: 3132 Paare zogen 2022 einen Schlussstrich unter ihre Ehe. 2021 waren es 143 mehr. 2484 Kinder haben seitdem geschiedene Eltern. Jede fünfte dieser Ehen hatte bis dahin schon seit mehr als 20 Jahren gehalten.

