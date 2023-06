Rohrbruch sorgt für Straßensperrung am Hamburger Hafen

Durch einen Rohrbruch in der Nacht zu Montag sind in der Nähe des Hamburger Hafens eine vierspurige Straße und die anliegenden Gehwege unterspült worden. Die betroffenen Fahrbahnen am Roßdamm wurden deshalb teilweise gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Auch der lokale Wasserversorger und Abwasserentsorger Hamburg Wasser bestätigte den Schaden durch den Rohrbruch.