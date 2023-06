FC St. Pauli beginnt mit Vorbereitung auf kommende Saison

Der FC St. Pauli gehört zu den Frühstartern in der 2. Fußball-Bundesliga. Schon drei Wochen nach dem letzten Punktspiel geht die Vorbereitung auf die neue Saison wieder los.

Hamburg (dpa/lno). Als einer der ersten Clubs nimmt der FC St. Pauli die Vorbereitung für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf. Etwa drei Wochen nach dem letzten Punktspiel bittet Trainer Fabian Hürzeler seine Mannschaft am Montag (17.00 Uhr) erstmals wieder zum Training.

Neu im Kader ist Hauke Wahl. Der Abwehrspieler ist bislang der prominenteste Zugang der Hamburger. Der 29 Jahre alte gebürtige Hamburger kommt vom Ligakonkurrenten Holstein Kiel, bei dem er viele Jahre Kapitän war. Weitere Spieler sollen noch verpflichtet werden. Mindestens acht Profis haben den FC St. Pauli verlassen, unter anderem Kapitän Leart Paqarada (1. FC Köln) und Stürmer Lukas Daschner (VfL Bochum).

Als weitere Termine in der Vorbereitung stehen eine Reise nach Schottland vom kommenden Donnerstag bis Samstag mit einer Partie gegen Dunfermline Athletic und ein Testspiel zur Saisoneröffnung am 22. Juli gegen Hapoel Tel Aviv fest. Die Saison 2023/24 beginnt am Wochenende 28. bis 30. Juli.

Der FC St. Pauli hatte die vergangene Saison als Tabellenfünfter abgeschlossen. Noch nach der Hinrunde hatten die Hanseaten im Abstiegskampf gesteckt. In der Rückrunde waren sie das beste Rückrunden-Team der Liga.

