Kieler Woche zum Start mit Sommerwetter und Gästerekord

Kiel (dpa/lno). Die Kieler Woche hat am ersten Wochenende einen Gästerekord verzeichnet. Bis Sonntag habe das maritime Fest 1,2 Millionen Menschen in die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein gelockt, teilte die Stadt mit. „Wir haben ein buntes Eröffnungswochenende voller Sonnenschein erlebt“, hieß es von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Was noch fehle, sei ein bisschen mehr Wind für die Segler.

Die Menschen schlenderten am Wochenende tagsüber und abends bei bestem Sommerwetter an der Hafenpromenade entlang und ließen sich von den zahlreichen Attraktionen und Angeboten inspirieren. Besonders am Sonnabend waren laut Stadt so viele Menschen unterwegs, dass einige Areale geschlossen werden mussten.

Beispielsweise im Bereich des Seehundbeckens musste eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch der Rathausplatz wurde am Samstagabend zwischen der offiziellen Eröffnung und dem Beginn des Konzerts der Sportfreunde Stiller wegen Überfüllung zunächst gesperrt worden.

Nach Polizeiangaben kam es an den ersten beiden Tagen der Kieler Woche - abgesehen von dem sehr hohen Andrang - zu keinen herausragenden Einsatzlagen. Zu tun hatten die Beamtinnen und Beamten dennoch: So mussten sie bis Sonntagmittag rund 35 Strafanzeigen aufnehmen, meist wegen Körperverletzungen. Zudem sprachen sie 22 Platzverweise gegen störende und aggressive Menschen aus.

Bis Sonntag nächster Woche (25.) erwartet die Stadt mehrere Millionen Gäste aus aller Welt zu dem größten Sommerfest im Norden Europas, das auch ein Segelsportgroßereignis ist.

