Sea Devils trotz Sieg selbstkritisch: „War nicht schön“

Den Hamburg Sea Devils ist der erste Saisonsieg in der European League of Football geglückt. Nach den Niederlagen in den Partien bei den Panthers Wroclaw und im Volksparkstadion gegen Rhein Fire gelang der Mannschaft von Head Coach Charles Jones am Samstagabend ein 34:17 (10:3) bei den Cologne Centurions. Ganz zufrieden waren die Hanseaten dennoch nicht. „Ein Sieg ist ein Sieg. Es war ein harter Kampf und nicht schön, aber am Ende fragt dich niemand mehr, wie viele Punkte du hättest machen können“, stellte Jones fest.