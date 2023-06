Bahn bietet mehr Kapazitäten im Zugverkehr nach Kopenhagen

Bei Zugreisen von und nach Dänemark steigt der Komfort. Wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte, gibt es künftig zwischen Hamburg und Kopenhagen deutlich mehr Sitzplätze als bisher. Von Samstag an können Fahrgäste demnach fünf Mal pro Tag und Richtung von und nach Odense sowie Kopenhagen reisen. Dabei gebe es rund 470 statt bisher 280 Sitzplätze. Neu sei zudem ein Halt in Schleswig für Reisende aus Kopenhagen. Bisher gab es nur einen in Richtung der dänischen Hauptstadt.