Gegen Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst

In einer Grundsatzerklärung haben der Senat und Spitzenorganisationen der Gewerkschaften ihre klare Haltung gegen jede Form von Gewalt gegen die mehr als 70.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hamburg unterstrichen. „Die Sicherheit und Gesundheit der Angehörigen des öffentlichen Dienstes der FHH gilt es zu schützen“, heißt es in dem Papier, unterzeichnet am Freitag vom Chef der Senatskanzlei, Jan Pörksen, der Hamburger DGB-Chefin Tanja Chawla und dem Landesvorsitzenden des dbb, Thomas Treff. Außerdem solle eine „Kultur der Gewaltfreiheit“ etabliert werden.