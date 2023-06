Techniker Krankenkasse: Rekordhoch bei Krankschreibungen

Von einem Höchstwert bei Krankschreibungen in Schleswig-Holstein berichtet die Techniker Krankenkasse. Von Januar bis einschließlich März waren TK-versicherte Erwerbspersonen durchschnittlich 5,82 Tage krankgeschrieben, wie die Krankenkasse am Freitag berichtete. In den Vorjahren fehlten die Menschen im gleichen Zeitraum im Schnitt 5,03 (2022), 3,87 (2021) und 5,13 (2020) Tage. Nunmehr habe der Krankenstand mit 6,47 Prozent im ersten Quartal 2023 ein neues Rekordhoch erreicht.