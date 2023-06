Tarifkonflikt im Groß- und Außenhandel schwelt weiter

Im Tarifkonflikt im Groß- und Außenhandel in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich die Gewerkschaft Verdi unversöhnlich. „Im Hinblick auf die hohe Inflation und die Prognose, dass gerade Lebensmittel auch zukünftig teuer bleiben werden, ist die Blockadehaltung der Arbeitgeber unverständlich“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach am Donnerstag, nachdem die zweite Verhandlungsrunde am Vortag ohne Einigung zu Ende gegangen war. Das Angebot des Arbeitgeberverbandes AGA würde seinen Worten nach einen großen Reallohnverlust für die Beschäftigten bedeuten.