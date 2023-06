Wald- und Flächenbrände: Landesregierung warnt vor Gefahr

Angesichts der Trockenheit hat das Landwirtschaftsministerium vor weiter bestehender Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden im Norden gewarnt. „In Schleswig-Holstein herrscht für heute eine mittlere Waldbrandgefahr (Stufe 3), die in den kommenden Tagen bestehen bleibt“, teilte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag mit. Insbesondere das Rauchen, Feuermachen oder Grillen im Wald sowie auf trockenen Wiesen und landwirtschaftlich genutzten Flächen soll unterbleiben.

Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel.

Parken ist im Wald nur auf ausgewiesenen Waldparkplätzen erlaubt. Nach Ministeriumsangaben sollen Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras abgestellt werden, weil heiße Fahrzeugteile wie beispielsweise Katalysatoren schnell zu einer Zündquelle werden könnten. Wer einen Brand erkennt, soll unverzüglich Feuerwehr (Notruf 112) oder Polizei (Notruf 110) anrufen.

In den vergangenen Tagen hatte es im Land bereits mehrere Brände gegeben: Beispielsweise löste ein Böschungsbrand an der Autobahn 7 nahe Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) am Mittwoch erhebliche Verkehrsbehinderungen aus. Die A7 wurde deshalb vorübergehend gesperrt.

