Staatsanwaltschaft ermittelt Razzia gegen Edelmetalldiebe in fünf Bundesländern

Eine Diebesbande soll über Jahre edelmetallhaltige Zwischenprodukte im Wert von mehreren Millionen Euro bei einem Hamburger Kupferhersteller gestohlen haben. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ließ am Donnerstag mehr als 30 Objekte in Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hessen durchsuchen. Sechs Männer seien verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwölf identifizierte und weitere noch nicht bekannte Verdächtige. In unterschiedlicher Tatbeteiligung sollen sie mehrere Tonnen der Zwischenprodukte gestohlen haben.