Vierter Mann nach Überfall auf Geldtransporter festgenommen

Lübeck/Hamburg (dpa/lno). Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Lübeck sitzt nun auch ein vierter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 23-Jährige habe sich selbst bei der Polizei in Lübeck gestellt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das sei bereits Mitte Mai passiert. Ob es weitere Komplizen gegeben haben könnte, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. „Wir gehen weiteren Hinweisen nach und es werden auch Spuren ausgewertet. Es ist alles ein bisschen komplexer.“

Zumindest die vier Männer im Alter von 23 bis 35 Jahren seien dringend tatverdächtig, in irgendeiner Art an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Sie haben sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, wie der Sprecher weiter sagte. „Noch schweigen sie. Es sind noch keine Angaben gemacht worden.“ Die vier Verdächtigen kommen aus Hamburg und dem Umland der Hansestadt.

Die Männer hatten am 12. April den Geldtransporter im Lübecker Stadtteil St.-Lorenz-Nord überfallen. In der Zentrale einer Bäckerei-Kette sollen die Maskierten dem Mitarbeiter der Transportfirma dessen geladene Schusswaffe abgenommen haben. Der Mann war zum Zeitpunkt des Überfalls am späten Vormittag gerade mit dem Entladen des Transporters beschäftigt. Er blieb unverletzt. Anschließend seien die Täter mit der Beute geflüchtet.

Ob das Geld bereits gefunden wurde, dazu will die Polizei zunächst nicht sagen. Es geht den Angaben zufolge um einen unteren sechsstelligen Betrag. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ berichtet.

