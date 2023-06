Aufsichtsrat stärkt HHLA-Chefin Titzrath den Rücken

Der Aufsichtsrat des Hamburger Logistikkonzerns HHLA hat der in die Kritik geratenen Vorstandschefin Angela Titzrath demonstrativ den Rücken gestärkt und eine Vertragsverlängerung befürwortet. Der Aufsichtsrat sei mit Titzraths Arbeit sehr zufrieden, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrat, Ex-Bahnchef Rüdiger Grube, am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Titzrath habe seit 2017 das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt und halte die HHLA trotz der schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umständen auf Kurs.

Hamburg (dpa/lno). Der Aufsichtsrat des Hamburger Logistikkonzerns HHLA hat der in die Kritik geratenen Vorstandschefin Angela Titzrath demonstrativ den Rücken gestärkt und eine Vertragsverlängerung befürwortet. Der Aufsichtsrat sei mit Titzraths Arbeit sehr zufrieden, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrat, Ex-Bahnchef Rüdiger Grube, am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Titzrath habe seit 2017 das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt und halte die HHLA trotz der schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umständen auf Kurs.

Eine offizielle Vertragsverlängerung sei zwar erst ein Jahr vor Ablauf des laufenden Vertrags, also am 30. September, möglich. Er sei aber vom Aufsichtsrat bereits beauftragt worden, sich um eine Vertragsverlängerung Titzraths zu bemühen, sagte Grube.

Titzrath war zuletzt in die Kritik geraten, weil Deutschlands größter Hafenkonzern schwächele. Auch wurde ihr in Medienberichten vorgeworfen, zu herrisch aufzutreten und so auch am Scheitern der Fusion der Containerterminals von HHLA und Eurogate mitschuld zu sein.

