Warmer Tag in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Ein weiterer warmer Tag erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Donnerstag. Am Vormittag und im Tagesverlauf wird es heiter bis wolkig, ab dem Nachmittag besteht die geringe Wahrscheinlichkeit für kurze Schauer oder Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei liegen die Höchstwerttemperaturen bei etwa 26 Grad, an der See bei 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Norden.

In der Nacht zu Freitag kühlt es sich auf 10 bis 12 Grad im Inland und 11 bis 15 Grad an der See ab. Im Osten des Landes sowie in Hamburg ziehen verbreitet Wolken auf und es regnet leicht, stellenweise auch schauerartig. In den weiteren Landesteilen bleibt es oft nur wenig bewölkt und meist trocken.

Am Freitag wird es wechselnd bewölkt und kommt in der Osthälfte vereinzelt zu Schauern oder Gewittern bei 21 bis 24 Grad und maximal 18 Grad auf Helgoland. Der Regen klingt in der Nacht zu Samstag bei wechselnder Bewölkung ab und es kühlt sich auf 11 bis 14 Grad ab, wie es weiter hieß.

