Harry-Potter-Jubiläum mit Weltrekordversuch

Hamburg (dpa/lno). Vor 25 Jahren erschien „Harry Potter und der Stein der Weisen“ von J. K. Rowling in Deutschland. Mit diesem ersten von insgesamt sieben Büchern nahm eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen ihren Anfang. Die Bücher über den jungen Zauberlehrling und seinen mächtigen Widersacher Lord Voldemort wurden in 85 Sprachen veröffentlicht und weltweit mehr als 600 Millionen Mal verkauft, teilte der Hamburger Carlsen Verlag mit. Auch die Kinofilme erreichten Zuschauerrekorde und in New York, Tokio und Hamburg wird die Geschichte mit dem Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ weitererzählt.

Zum 25-jährigen Jubiläum veranstalten der Carlsen Verlag, Warner Bros. Discovery, das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ zusammen mit Audible und dem Hörverlag am 26. August ein großes Harry-Potter-Event auf dem Hamburger Rathausmarkt. Ab 14.00 Uhr startet ein vielfältiges Programm rund um die Harry-Potter-Geschichten, teilten die Veranstalter mit. Special Guest ist der Schauspieler und Hörbuchsprecher Rufus Beck, der den deutschen Harry-Potter-Hörbüchern ihre Stimmenvielfalt verliehen hat.

„Für Fans auf der ganzen Welt sind Harry, Ron, Hermine und ihre Freunde an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei Wegbegleiter und Vorbilder im Zeichen von Liebe und Mut, Solidarität und Toleranz“, hieß es weiter. Höhepunkt der Veranstaltung ist ein Weltrekordversuch: Wenn mehr als 997 als Harry Potter verkleidete Menschen auf dem Platz erscheinen, kann die aktuelle Rekordmarke geknackt werden.

