10.000 Starts und Landungen von Privatjets in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Am Hamburger Flughafen sind seit Beginn des vergangenen Jahres mehr als 10.000 Starts und Landungen von Privatjets verzeichnet worden. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten Stephan Jersch von der Linken hervor. 4714 Privatjetlandungen und 5587 Starts sind demnach vermerkt - davon auch 144 Flüge während der eigentlichen Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr. Enthalten sind in den Zahlen laut Senat auch Kranken- oder Organtransportflüge, die nicht gesondert ausgewiesen wurden.

In der „Hamburger Morgenpost“ (Donnerstag) kritisierte Jersch die vielen Flüge der als besonders klimaschädlich geltenden Privatjets: „Das Wissen des Senats um die Privatjets in Hamburg ist zwar dürftig und die Behauptung, diese Flüge dienten unserer Wirtschaft, ist durch nichts bewiesen - aber die Flugziele sprechen eine deutliche Sprache: 1241 der Starts und Landungen gehen in die Wirtschaftsmetropolen Westerland, Palma de Mallorca, St. Moritz, Teneriffa und Ibiza.“ 12 Prozent der Flüge seien von dort gekommen oder dahin gegangen.

Zudem wurden laut „Mopo“ 800 Kurzstrecken-Flüge aufgelistet - etwa von und nach Berlin, Hannover, Bremen und sogar Lübeck - ein Ziel, das man mit der Regionalbahn in gerade mal 45 Minuten erreichen könne.

