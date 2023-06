Sieben Männer festgenommen: Drogen, Waffen und Geld gefunden

Die Polizei hat in Hamburg und Schleswig-Holstein sieben mutmaßliche Mitglieder einer Dealer-Bande festgenommen. Die Männer im Alter von 22 bis 35 Jahren sollen in unterschiedlicher Besetzung mit mehreren hundert Kilogramm Betäubungsmitteln gehandelt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Insgesamt seien ihnen knapp 300 Kilogramm Drogen zuzurechnen. Neun Objekte sind durchsucht worden.

Hamburg (dpa/lno). Die Polizei hat in Hamburg und Schleswig-Holstein sieben mutmaßliche Mitglieder einer Dealer-Bande festgenommen. Die Männer im Alter von 22 bis 35 Jahren sollen in unterschiedlicher Besetzung mit mehreren hundert Kilogramm Betäubungsmitteln gehandelt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Insgesamt seien ihnen knapp 300 Kilogramm Drogen zuzurechnen. Neun Objekte sind durchsucht worden.

Nachdem in der Vergangenheit bereits erhebliche Drogenmengen gefunden worden sind, kam die Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen nach eigenen Angaben an Hinweise zu einer neuerlichen Drogenlieferung. Bei der Durchsuchung eines Gebäudes in Pinneberg fanden die Drogenfahnder dann knapp 100 Kilogramm Marihuana und nahmen zwei Männer im Alter von 22 und 33 Jahren fest.

Danach folgten am Dienstag weitere fünf Festnahmen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Bei den Durchsuchungen seien weitere vier Kilogramm Kokain und ein Kilogramm Marihuana sowie fast 70.000 Euro mutmaßliches Dealgeld, eine hochwertige Armbanduhr und eine scharfe Schusswaffe sichergestellt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg