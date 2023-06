Beide Holtenauer Hochbrücken zur Kieler Woche frei

Die Reparatur der bei einer Havarie beschädigten Kieler Olympiabrücke über den Nord-Ostsee-Kanal soll während der Kieler Woche (17. bis 25. Juni) ruhen. „Nur so lässt sich das hohe Verkehrsaufkommen des Großevents unter den jetzigen Bedingungen darstellen“, kündigte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Mittwoch an. Noch im Verlauf des Mittwochs sollen wieder beide Hochbrücken im Zuge der Bundesstraße 503 für Fahrzeuge bis zu zwölf Tonnen zweistreifig mit Tempo 50 befahrbar sein. Größere Lastwagen müssen weiter Umleitungen nutzen.

Die Anlagen zur Gewichtsüberwachung bleiben in Betrieb. Weiterhin gesperrt bleiben die Auffahrten auf die B503 aus Kiel-Wik in Richtung Altenholz sowie aus Kiel-Holtenau in Richtung Innenstadt.

Ein auf einem Frachter transportierter Kran war am 30. November vergangenen Jahres mit beiden Hochbrücken kollidiert. Bislang rollte der Verkehr in beide Richtungen nur über die Prinz-Heinrich-Brücke. Die Olympiabrücke, über die normalerweise der Verkehr nach Norden läuft, war gesperrt.

Am 26. Juni wird die Olympiabrücke wieder für Sanierungsarbeiten gesperrt und der Verkehr in beiden Richtungen über die parallel verlaufende Prinz-Heinrich-Brücke geleitet. Die Arbeiten sollen bis Ende August dauern. Die Kosten der Reparatur der Olympiabrücke in Höhe von 3,5 Millionen Euro trägt der Bund. Danach wird die andere Brücke repariert. Dafür lag früheren Angaben des Landesbetriebs zufolge noch keine Kostenschätzung vor.

