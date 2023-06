Bundeswehr verlegt 1000 Soldaten und Technik nach Litauen

Der verstärkte Schutz der Nato-Ostflanke sorgt ab Freitag für eine schnelle Verlegung von rund 1000 Soldaten und Militärtechnik aus Deutschland ins Baltikum. Bis 20. Juni werden Einheiten aus Mecklenburg-Vorpommern, Eutin (Schleswig-Holstein) und Havelberg (Sachsen-Anhalt) nach Litauen fahren, wie ein Sprecher der Panzergrenadierbrigade 41 am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Die schnelle Verlegung per Fähre, Schiene, Straße und Flugzeug sei der Höhepunkt einer Reihe von Übungen, die seit Mitte 2022 andauern.