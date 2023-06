Geplante Sanierung: Verkaufstermin für Café steht

Der Verkaufstermin für das Café Seeterrassen in Hamburgs Park Planten un Blomen steht. Ende Juni soll das Gebäude samt umliegenden Parkanlagen von der Hamburg Messe und Congress (HMC) an das Bezirksamt-Mitte verkauft und so der Weg für eine umfassende Sanierung freigemacht werden, wie der Senat am Mittwoch mitteilte. Das Café aus den 1950er Jahren stand seit über zwei Jahren leer.