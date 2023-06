Belohnung für Hinweise nach Tankstellen-Überfällen in Kiel

Nach zwei Überfällen auf eine Tankstelle im Kieler Stadtteil Ellerbek hat die Staatsanwaltschaft 2000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen. Jeweils in den frühen Morgenstunden am 27. Mai und am 3. Juni habe der Täter unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Tabak erbeutet, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Gesamtwert seiner Beute beträgt weniger als 1000 Euro.