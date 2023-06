Hakenkreuz und Hitlerbild gepostet: Polizei Hamburg stürmt Wohnungen

Fünf Hamburger stehen im Verdacht, in Chatgruppen und sozialen Medien Hasspostings verbreitet zu haben. Was die Ermittler ihnen vorwerfen.

Hasskriminalität in Hamburg Hakenkreuz und Hitlerbild gepostet: Polizei stürmt Wohnungen

Hamburg. Sie sollen Hakenkreuze veröffentlicht und Gewalttaten angekündigt haben: Beim bundesweiten Aktionstag gegen Hasspostings hat die Polizei am Mittwochmorgen fünf Wohnungen in Hamburg durchsucht.

Ein 20-Jähriger aus Volksdorf, ein 23-Jähriger aus Bramfeld sowie ein 29-Jähriger aus Barmbek-Nord stehen jeweils in Verdacht, in Chatgruppen etwa Hakenkreuze und ein Bild von Adolf Hitler gepostet zu haben, wie die Polizei mitteilte. Ein 49-Jähriger aus Harburg soll per Twitter angekündigt haben, die Regierung unter Verwendung einer Schusswaffe zu stürzen sowie einen Bundespolitiker zu entführen.

Hasspostings im Internet: Polizei Hamburg stellt Beweismittel sicher

Die Wohnung eines 66-Jährigen in Bahrenfeld wurde wegen des Verdachts der Beleidigung, üblen Nachrede und Verleumdung durchsucht. Er soll auf Facebook ein Fahndungsplakat gepostet haben, das Politiker zeigt und ihnen schwerste Straftaten vorwirft.

Die Beamten stellten zahlreiche Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden. Außerdem bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wer auf Hasspostings im Netz stößt oder selbst Opfer wird, sollte dies bei der Polizei anzeigen und den Anbietern sozialer Netzwerke melden.

Auch in allen anderen 15 Bundesländern rückte die Polizei zu Einsätzen aus, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt 130 Maßnahmen fanden statt – neben den Durchsuchungen gehörten auch Vernehmungen mit dazu. Der bundesweite Aktionstag fand bereits zum neunten Mal statt.

Nach BKA-Angaben stieg 2022 die Zahl der polizeilich erfassten Hasspostings um fast 41 Prozent an. Es sei aber von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, weil viele strafrechtlich relevante Posts nicht angezeigt würden. Diese würden nur den Netzwerkbetreibern gemeldet oder in geschlossenen Chats geäußert.

