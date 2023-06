Landesprogramm startet für 230 Sprach-Kitas

Mit einem neuen Landesprogramm für Sprach-Kitas unterstützt Schleswig-Holstein 230 Kindertageseinrichtungen. Dafür stehen jährlich 7,3 Millionen Euro bereit, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Das am 1. Juli startende Programm knüpft nahtlos an ein Programm des Bundes an, der den Ausstieg aus der Förderung erklärt hatte. Es richtet sich an Kitas mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Kindern mit besonderem Bedarf an sprachlicher Bildung und Sprachförderung.