Frau in Quickborn verletzt: Haftbefehl gegen Bruder erlassen

Quickborn (dpa/lno). Bei dem Mann, der am Montag im Kreis Pinneberg eine 46 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt haben soll, handelt es sich nach Angaben der Polizei um ihren 51 Jahre alten Bruder. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe sich am Montag in der Nähe des Tatortes in Quickborn widerstandslos festnehmen lassen.

Nach Angaben der Polizei wurde er am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Da der Verdacht bestehe, dass der Mann zum Tatzeitpunkt möglicherweise schuldunfähig war, habe der Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Unterbringungsbefehl erlassen.

Die angegriffene Frau war mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Sie flüchtete nach dem Angriff in ein Nachbarhaus und wurde dort medizinisch erstversorgt. Eine Notoperation in einem Hamburger Krankenhaus sei erfolgreich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

