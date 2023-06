Verband kritisiert hohe Netzkosten für Verbraucher im Norden

Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt in Schleswig-Holstein muss laut einer Studie mit seiner Stromrechnung monatlich knapp 27 Euro nur für Netzkosten zahlen. Das seien rund 50 Prozent mehr als für einen vergleichbaren Haushalt in Bayern, wie der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) am Dienstag unter Berufung auf eine vom Verband in Auftrag gegebene Studie des Berliner Energieberatungsunternehmens Enwima berichtete. Auch gegenüber dem Nachbarland Niedersachsen fielen die Kosten um 33 Prozent höher.