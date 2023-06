„Air Defender 2023“ verursacht Verspätungen in Hamburg

Reisende stehen in einer langen Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen.

Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato - das Manöver „Air Defender 2023“ - hat auch am Dienstag in Hamburg zu Verzögerungen im zivilen Luftverkehr geführt. Für die Übung würden immer wieder Teile des deutschen Luftraums gesperrt, hatte der Flughafen Hamburg bereits am Montag mitgeteilt. „Heute kam es aufgrund von „Air Defender“ bei einzelnen Flügen zu Verspätungen“, hieß es am Dienstag.