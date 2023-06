Auktion Mehr als 60.000 Euro Erlös bei Benefiz-Auktion in Lübeck

Die Benefiz-Kunst-Auktion in der Lübecker Kunsthalle hat 60.700 Euro erbracht. Das teilte eine Sprecherin der Lübecker Museen am Montag mit. Der Erlös ist für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei bestimmt. Den höchsten Preis von 13.000 Euro erzielte nach Angaben der Sprecherin das Werk „BELLO BELLOT ALLE!“ von Jonathan Meese. Jeweils 12.000 Euro erbrachten Edmund de Waals Arbeit „spes“ und die „Doppelspirale“ von Günter Uecker. Museen trügen eine gesellschaftliche Verantwortung, sagte die Leiterin der Kunsthalle, Noura Dirani. Sie freue sich sehr über die tolle Unterstützung dieses gelungenen Projekts und darüber, das Leid im Krisengebiet ein wenig lindern zu können, sagte sie.