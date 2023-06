Diakonie sieht Schuldnerberatung am Limit

Die Schuldnerberatungsstellen in Schleswig-Holstein stoßen nach Einschätzung der Diakonie zunehmend an ihre Belastungsgrenze. Es drohe die Gefahr, dass Einrichtungen ihre Angebote einschränken müssen, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Diakonischen Werks. Grund sei eine unzureichende finanzielle Ausstattung bei gleichzeitig steigenden Betriebs- und Personalkosten. Angesichts der hohen Inflation hätten in den vergangenen Monaten immer mehr Menschen die Angebote in Anspruch genommen.