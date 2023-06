SPD fordert wegen Sparkurs Nachtragshaushalt

Vor dem Hintergrund des Sparpakets der Landesregierung hat die SPD einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr gefordert. Der Landtag müsse über die von Schwarz-Grün geplanten Kürzungen in einer Größenordnung von etwa 100 Millionen Euro debattieren, sagte der Fraktionsvorsitzende Thomas Losse-Müller am Montag. Es müsse beraten werden, warum diese Kürzungen möglich seien. Er wolle Transparenz in dieser Frage.