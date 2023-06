Verdächtiger nach versuchter Vergewaltigung festgenommen

Die Polizei hat in Rendsburg einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, eine 58 Jahre alte Frau zu vergewaltigen. Gegen den 61-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Mann befinde sich jetzt in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, die 58-Jährige am Freitag auf einem Sandweg in Rendsburg von hinten angegriffen und zu Boden gerissen zu haben. Als die Frau um Hilfe rief, soll er ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Erst als eine Zeugin der Frau zur Hilfe kam, habe der mutmaßliche Täter von ihr abgelassen.