Kommunale Unternehmen: Infrastruktur ist verletzlich

Die Sicherung der Versorgung mit Wasser, Wärme und Strom wird nach Ansicht des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) schwieriger. Als Beispiel nannte Verbandspräsident Ulf Kämpfer am Montag die zunehmende Abhängigkeit in diversen Bereichen von Strom und Digitalisierung. „Wir müssen uns eingestehen, dass wir verletzlich und verwundbar sind“, sagte der Kieler Oberbürgermeister am Montag. Der Katastrophenschutz sei in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt vernachlässigt worden, sagte Kämpfer (SPD) ebenso wie die schleswig-holsteinische Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).