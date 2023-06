Schiffs-Crew-Mitglieder nach Ankunft in Kiel verhaftet

Für zwei Besatzungsmitglieder von Kreuzfahrtschiffen ist eine Seereise am Wochenende in Kiel mit einer Verhaftung zu Ende gegangen. Nach ihrer Rückkehr mit verschiedenen Kreuzfahrtschiffen nahmen Bundespolizisten am Samstag bei der Einreisekontrolle einen 33-Jährigen und einen 55-Jährigen fest, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Gegen beide Männer lagen Haftbefehle vor.