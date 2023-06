Qualm in S-Bahn-Tunnel legt Zugverkehr teilweise lahm

Qualm und der Geruch nach Feuer legen aktuell Teile des S-Bahn-Verkehrs in der Hamburger Innenstadt- und Hafen-Region lahm. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, wurden gegen 11.00 Uhr Qualm und Brandgeruch in einem S-Bahn-Tunnel gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr untersuchten wenig später den betroffenen Bereich und konnten keine offenen Flammen feststellen. Man gehe zunächst von einem Kabelbrand aus, so eine Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Einsatzstelle sei nun an die Hochbahn AG übergeben worden. Ein Notfall-Techniker werde sich jetzt mit dem Problem auseinandersetzen.