Neuer Generalmusikdirektor für SH: Harish Shankar übernimmt

Das Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester bekommt ab August mit Harish Shankar einen neuen Generalmusikdirektor. Wie das Landestheater bekanntgab, setzte sich Shankar, der aktuell 1. Kapellmeister am Staatstheater Meiningen ist, gegen 70 andere Bewerber durch. „Seine Ideen insbesondere zur Heranführung des jungen Publikums an das Musiktheater- und Konzert-Repertoire sowie sein Verständnis für die besonderen Herausforderungen an einem Landestheater sind vielversprechend für die Weiterentwicklung unseres Profils“, so Generalintendantin Ute Lemm. Durch seine vergangenen Posten in Theatern, Philharmonie und Orchestern weltweit habe Shankar sein Können demonstriert.