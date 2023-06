Wetter Hamburg Waldbrandgefahr: In Hamburg gilt zweithöchste Warnstufe

Weil es seit Wochen nicht regnet, sind Hamburgs Grasflächen – wie diese Wiese im Stadtpark in Hamburg-Nord völlig ausgetrocknet und daher leicht entzündbar.

Weil es so trocken ist und Regen fehlt, gilt ab Montag in der Stadt Warnstufe 4 in Wäldern und auf Grasflächen.