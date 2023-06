40. Hamburger Mogo im Michel: Wieder mit Korso nach Buchholz

Der Hamburger Motorrad-Gottesdienst findet heute zum 40. Mal statt. Bis zu 25.000 Besucher mit 15.000 Maschinen werden dazu nach Angaben des ehemaligen „Mogo“-Pastors Lars Lemke am Michel erwartet. Es ist nach seinen Angaben der größte Motorrad-Gottesdienst in Europa und der mit Abstand größte Gottesdienst der Nordkirche. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Straßen ins Leben“. Der Hamburger Schauspieler und Musiker Stefan Gwildis soll im Michel den Mogo-Song „Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann“ singen. Bischöfin Kirsten Fehrs will vom Kirchentag in Nürnberg ein Grußwort über Video senden. Bereits ab 9.00 Uhr werden die Besucher zu einem Vorprogramm am Michel erwartet.

Hamburg. Der Hamburger Motorrad-Gottesdienst findet heute zum 40. Mal statt. Bis zu 25.000 Besucher mit 15.000 Maschinen werden dazu nach Angaben des ehemaligen „Mogo“-Pastors Lars Lemke am Michel erwartet. Es ist nach seinen Angaben der größte Motorrad-Gottesdienst in Europa und der mit Abstand größte Gottesdienst der Nordkirche. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Straßen ins Leben“. Der Hamburger Schauspieler und Musiker Stefan Gwildis soll im Michel den Mogo-Song „Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann“ singen. Bischöfin Kirsten Fehrs will vom Kirchentag in Nürnberg ein Grußwort über Video senden. Bereits ab 9.00 Uhr werden die Besucher zu einem Vorprogramm am Michel erwartet.

Im Anschluss an den Gottesdienst ist erstmals wieder seit 2019 ein Motorrad-Korso zum Gelände eines Möbelmarktes in Buchholz in der Nordheide (Kreis Harburg) geplant. Schulsenator Ties Rabe (SPD), der im Gottesdienst ein Grußwort sprechen soll, will den Korso auf den ersten Kilometern auf seiner eigenen Maschine anführen, wie ein Sprecher der Nordkirche sagte. Die Polizei will die Strecke über die Elbbrücken und die A1 nach Buchholz vorübergehend für andere Verkehrsteilnehmer sperren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg