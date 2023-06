LNG-Kreuzfahrtschiff „Euribia“ erstmals im Kieler Hafen

Kiel (dpa/lno). Zwei Tage nach seiner Taufe in Kopenhagen hat das mit Flüssigerdgas betriebene Kreuzfahrtschiff „Euribia“ in Kiel angelegt. Es machte am Samstagmorgen im Ostuferhafen fest. Nach Angaben des Unternehmens MSC Cruises ist es das zweite der Reederei, das mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben wird. Es wurde in Saint-Nazaire in Frankreich gebaut und verfügt über eine auffällige Gestaltung, die vom Dresdner Designer Alex Flämig stammt. Auf der Bordwand sind verschiedene Meerestiere zu sehen. Das 331 Meter lange Schiff bietet mit 2419 Kabinen Platz für 6327 Passagiere. Es sollte noch am Samstag zu einer Kreuzfahrt an die norwegische Küste aufbrechen.

An der Schiffstaufe in Kopenhagen hatten am Donnerstag auch die Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und der Geschäftsführer der Hamburger Hafenbehörde HPA, Jens Meier, teilgenommen. Sie unterzeichneten gemeinsam mit Vertretern der Reederei eine Erklärung, in der MSC Cruises die Absicht bekräftigt, ihre Schiffe „Preziosa“ und „Euribia“ im Hamburger Hafen künftig mit Landstrom zu versorgen. 2024 soll die „Preziosa“ 29-mal und die „Euribia“ 51-mal Hamburg anlaufen.

Erst am Montag war das neue Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer-Werft, die „Silver Nova“, über die Ems zur offenen Nordsee bei Eemshaven (Niederlande) geschleppt worden. Das 244 Meter lange Schiff wird nicht nur mit LNG, sondern teils auch mit Batterien oder Brennstoffzellen betrieben.

