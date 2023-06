Großbrand in der Hamburger HafenCity: Warnung vor Rauch

Die Feuerwehr Hamburg warnt derzeit vor starker Rauchentwicklung, die durch einen Großbrand in der HafenCity verursacht wird. Die Bewohnerinnen und Bewohner der HafenCity sowie angrenzender Stadtteile sollten ihre Fenster und Türen zunächst geschlossen halten und den Bereich meiden, hieß es am Freitag in einer amtlichen Warnung der Feuerwehr. Die Rauchwolke ziehe in Richtung Südwesten weiter.