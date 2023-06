Vermisst: 14-Jährige aus Hamburg-Harburg verschwunden

Amelia hatte am Pfingstmontag ihre Jugendwohnung verlassen und war nicht dorthin zurückgekehrt. Polizei bitte nun um Mithilfe.

Hamburg. Die Polizei Hamburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Teenager: Bereits seit Ende Mai ist die 14-jährige Amelia Obidowska aus Harburg verschwunden. Das zuständige Landeskriminalamt 181 (LKA 181) fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihr.

Amelia hatte am Morgen des Pfingstmontags die Jugendwohnung in der Bennigsenstraße verlassen und war nicht wie verabredet dorthin zurückgekehrt. Es gab noch ein paar Tage unregelmäßig telefonischen Kontakt, der nun aber seit einer Woche nicht mehr besteht, so die Polizei.

Polizei Hamburg: 14-Jährige aus Harburg vermisst

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Mädchens, sodass das Amtsgericht Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erließ. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 165 cm

sehr schlank

schwarze lange Haare

braune Augen

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Amelia geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. HA

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.