Autobahnparkplatz Melmshöhe acht Tage lang gesperrt

Die Autobahn GmbH des Bundes saniert die Fahrbahnfläche auf dem Parkplatz Melmshöhe an der Autobahn 1. Dazu müsse der Parkplatz vom 13. Juni bis zum 20. Juni komplett gesperrt werden, teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit. Der Parkplatz liegt an der A1 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld in Fahrtrichtung Norden / Lübeck. Als Ersatz stehen Autofahrern die Rastplätze „Buddikate“ oder „Neustädter Bucht“ zu Verfügung.